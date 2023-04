information fournie par AFP Video • 18/04/2023 à 14:20

Après la chaise baptisée Miss Dior, créée il y a un an en hommage à Catherine Dior, Philippe Starck, l'un des créateurs les plus prolifiques de sa génération, présente au Palazzo Citterio, à Milan, le fauteuil Monsieur Dior, aux lignes épurées et en aluminium poli ou laqué.