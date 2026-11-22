La Cour Internationale de Justice a reconnu un génocide commis par la Birmanie à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingya. La CIJ demande à ce que les réfugiés rohingya, pour la plupart entassés dans des camps au Bangladesh, puissent revenir en Birmanie et être indemnisés. L'avocat franco-britannique Philippe Sands, l'un des avocats qui ont représenté la Gambie contre la Birmanie devant la CIJ, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Philippe Sands : "l'arrêt de la CIJ fait partie des moments-clés qui changent l'Histoire"
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