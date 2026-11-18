Édouard Philippe estime que "la crise financière a commencé", et qu'une "catastrophe" menace "le revenu, les pensions et les services publics des Français" si les "mesures nécessaires" ne sont pas prises en 2027. "Je présenterai dans quelques jours mon plan de redressement des finances publiques sur le quinquennat", ajoute le candidat Horizons lors d'une conférence de presse. SONORE
Philippe met en garde contre une "catastrophe" financière
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