Peut-on bénéficier des grandes tendances de demain ?

Interview de Mohammed Amor, Directeur Général chez Thematics AM. Loin des effets de mode, Thematics Asset Management joue la carte du long terme. L'équipe construit sa stratégie d'investissements à partir de grands facteurs séculaires, qui transforment peu à peu nos sociétés.Parmi ces tendances de fond, elle a isolé la croissance démographique, l'innovation technologique, la rareté des ressources et la globalisation. Après analyse des conséquences de ces grandes orientations sur l'économie, Thematics a décidé de se positionner sur trois stratégies d'investissement distinctes : l'eau, la sécurité et la robotique...

