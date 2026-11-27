Le Parlement européen a reporté le vote de la très controversé loi Omnibus X à l'an prochain. Si cette loi suscite tant d'oppositions c'est qu'elle allège les contrôles sur les pesticides. Une "simplification" en raison de la difficulté des agences européennes à suivre la cadence des évaluations des différents pesticides utilisés dans l'Union. Des collectifs de scientifiques européens dénoncent un danger pour la santé et réclament au contraire plus de moyens pour mener ces évaluations.
Pesticides: la loi Omnibus X reportée à 2027
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