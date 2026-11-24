Des centaines de personnes manifestent contre les pesticides devant le Parlement européen de Strasbourg qui doit se prononcer l'année prochaine sur la loi controversée visant à assouplir l'encadrement de ces produits. Le paquet législatif "Omnibus X" suscite une levée de boucliers des organisations environnementales et médicales. "On cultive la terre, pas les cancers", peut-on lire sur le panneau d'un manifestant.
Pesticides illimités : manifestation devant le Parlement européen
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