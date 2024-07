"Personne" au sein du NFP "n'a été appelé pour former un gouvernement" déclare Mélenchon

information fournie par AFP Video • 10/07/2024 à 16:35

S'exprimant au Parlement européen trois jours après le second tour des législatives en France, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise (LFI), affirme que "personne n'a été appelé pour former un gouvernement, ni même appelé pour dire qu'il serait appelé" au sein de Nouveau Front populaire (Alliance de gauche). Aucun parti ou coalition de parti n'a atteint la majorité absolue de 289 députés dans la nouvelle Assemblée nationale dimanche. Arrivé en tête des législatives anticipées, le Nouveau Front populaire a remporté 190 à 195 élus, le camp présidentiel autour de 160 et l'extrême droite plus de 140 sièges. "Il n'y a aucune trace d'une volonté quelconque d'apporter un début de commencement de réponse à la situation" ajoute M. Mélenchon. SONORE