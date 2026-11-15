Léon XIV est arrivé dimanche à Cusco, dans les Andes péruviennes, à quelque 3.400 mètres d'altitude, pour une étape particulièrement exigeante de sa tournée en Amérique du Sud, un mois après son opération pour un cancer du poumon.
Pérou : Léon XIV arrive à Cusco, à 3.400 m d'altitude, un mois après son opération
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