Le pape Léon XIV a retrouvé vendredi son ancien diocèse de Chiclayo, dans le nord désertique du Pérou, où des centaines de milliers de fidèles l'ont accueilli avec une grande ferveur malgré une chaleur écrasante.
Pérou : le pape Léon XIV retrouve son ancien diocèse de Chiclayo
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