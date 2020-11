Père d'Alexia Daval: "C'est à la cour de se prononcer" sur la "peine maximale"

AFP Video • 18/11/2020 à 16:19

SONORE "C'est à la cour de se prononcer", déclare le père d'Alexia Daval, à sa sortie du palais de justice de Vesoul, où il a réclamé un peu plus tôt "la peine maximale" à l'encontre de Jonathann Daval, jugé pour le meurtre de sa fille devant les assises de Haute-Saône. Jean-Pierre Fouillot dit par ailleurs que désormais, il "ne peut plus parler d'amour" vis-à-vis de son ex-gendre "quand on connaît réellement le dossier".