Pékin: longues files d'attentes à un dépistage massif, après quelques cas de Covid

AFP Video • 22/01/2021 à 18:34

Pékin lance un dépistage massif de ses habitants après quelques cas de Covid, dont certains liés au variant anglais, entraînant la formation d'impressionnantes files d'attentes dans les rues de la capitale chinoise. Les deux arrondissements centraux de Dongcheng et Xicheng, où se trouvent notamment la place Tiananmen et d'innombrables bâtiments gouvernementaux, ont annoncé vouloir tester en deux jours tous leurs résidents et travailleurs -- soit au moins 2 millions de personnes.