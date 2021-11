information fournie par AFP Video • 19/11/2021 à 14:37

"Les impasses d’hier montrent qu’il n’est pas possible d’être juge et partie": la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref), soeur Véronique Margron, annonce la création d'une commission indépendante de reconnaissance et réparation pour les victimes de pédocriminalité.