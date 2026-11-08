Patronat et syndicats reçus lundi à Matignon : la colère va-t-elle retomber ?

information fournie par France 24 • 08/11/2026 à 22:18

Au menu de Présidentielle 2027: la conférence sociale organisée à Matignon, la démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon et la cacophonie de la droite et du centre.

Avec nos invités : Dorian Dreuil, expert associé à l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-Jaurès et Anthony Berthelier, journaliste politique au HuffPost.