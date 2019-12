Patrick Pelloux : "On ne va pas faire un conflit social en laissant mourir les gens"

France 24 • 10/12/2019 à 11:43

Patrick Pelloux est l'un des urgentistes les plus célèbres de France. Pour Paris Direct il revient sur la crise qui gronde dans l'hôpital public français depuis huit mois. Manque de lits, manque de moyens, surcharge de travail... les blouses blanches ont plus que le blues et jugent largement insuffisant le plan d'urgence présenté par le gouvernement fin novembre. Ce sont les internes qui commencent ce mardi une grève illimitée, tout en continuant à assurer les soins. Entretien.