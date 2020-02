Patrick Martin-Génier : "Le Brexit a quelque chose de triste"

France 24 • 31/01/2020 à 12:42

Patrick Martin-Génier est enseignant à Sciences Po et à l'Inalco. Spécialiste des questions européennes, auteur de "L'Europe a-t-elle un avenir ?" (éd. Studyrama), il estime que le 31 janvier 2020 restera "une date triste". Les 47 ans de mariage entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont certes été tumultueux, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils terminent comme cela, poursuit-il, avant d'ajouter que "le peuple britannique est peut-être soulagé de partir, mais il n'a pas pris la mesure des difficultés à venir".