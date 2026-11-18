Hausse des rémunérations, compétitivité des entreprises, faiblesse de la croissance, dette publique et confiance des marchés : Patrick Artus analyse les principaux défis économiques auxquels la France est confrontée à l’approche de l’élection présidentielle. Il revient également sur l’évolution des rémunérations des dirigeants, la situation du marché du travail, les perspectives de croissance et les conditions nécessaires pour restaurer durablement la crédibilité financière du pays auprès des investisseurs. Patrick Artus, conseiller économique d’Ossiam, était l’invité de l’émission Ecorama du 18 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.