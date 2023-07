Patrice Talon, nouvel émission de la Cédéao : il se rendra au Mali, au Burkina Faso et en Guinée

information fournie par France 24 • 20/07/2023 à 10:04

Quatre pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont discuté mardi au Nigeria des transitions démocratiques et de la sécurité dans la région. Le président nigérian Bola Tinubu, élu dimanche dernier président de la Cédéao, s'est entretenu à Abuja avec des responsables du Niger, de Guinée-Bissau et du Bénin. Ils y ont notamment évoqué la sécurité au Mali après le retrait de la mission de l'ONU (Minusma). Après cette rencontre, le président du Bénin, Patrice Talon, va se rendre au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.