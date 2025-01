information fournie par AFP Video • 08/01/2025 à 21:34

Images de routes et de paysages enneigés à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), alors que la Seine-Maritime, la Somme mais surtout le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange neige-verglas en raison d'"un épisode hivernal non exceptionnel" selon Météo-France. IMAGES