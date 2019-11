Parité en entreprise : comment briser le plafond de verre ?

France 24 • 22/11/2019 à 12:39

Aux États-Unis, les dirigeants portant le prénom John sont plus nombreux à exercer des fonctions décisives... que l'ensemble des femmes. Briser ce plafond invisible qui empêche les femmes de gravir les échelons, c'est la mission que s'est fixée Caroline Codsi, présidente de La gouvernance au féminin. Invitée de France 24, elle présente les différentes stratégies mise en place par cet organisme à but non lucratif pour permettre aux femmes d'accéder aux postes décisionnels.