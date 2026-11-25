Rebaptisé en 2025 "Paris Nautic Show", le salon nautique de Paris se déroule pour la deuxième année de suite au Parc des expositions du Bourget du 25 au 29 novembre. Né en 1926, l'événement fête ses 100 ans. Le chiffre d'affaires du nautisme et de la plaisance pèse près de 5 milliards et demi d'euros en France, selon les données de la fédération des industries du nautisme. Quelque 42 000 emplois directs sont concernés.
Paris Nautic Show : quelle industrie nautique en France ?
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