Un match de football solidaire, organisé par Reporters sans frontières (RSF) avec la Ville de Paris et réunissant des personnalités du foot, des médias et de la culture, s'est joué mercredi soir pour appeler à libérer le journaliste Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis 500 jours.
Paris : match solidaire pour la libération de Christophe Gleizes, détenu depuis 500 jours
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