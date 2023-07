information fournie par AFP Video • 26/07/2023 à 16:08

Un an et un jour avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris-2024, la torche olympique a été dévoilée en présence d'une délégation d'athlètes français, du président du CIO Thomas Bach, et de la légende du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt.