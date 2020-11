Parents d'Alexia: "Jonathann ne dit pas toute la vérité" pour "garder une emprise sur nous"

AFP Video • 19/11/2020 à 15:03

"On a été manipulés et on est toujours manipulés !", déclarent les parents d'Alexia à la suspension d'audience au quatrième jour du procès de leur ex-gendre Jonathann Daval pour le meurtre de leur fille en 2017. "Jonathann ne dit pas toute la vérité", dénonce Jean-Pierre Fouillot, "parce qu'il veut encore garder cette emprise sur nous, c'est ce qui le fait exister".