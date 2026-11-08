La paracycliste française de 32 ans Tifany Huot-Marchand est devenue triple championne du monde sur piste. Une résurrection pour cette ancienne patineuse de vitesse, victime d'un terrible accident en compétition en 2022. Les médecins lui avaient annoncé qu'elle ne pourrait probablement plus jamais marcher. Après une longue rééducation, Tifany s'est tournée vers le paracyclisme où elle fait désormais partie des meilleures du monde. Prochain objectif : les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.
Paracyclisme : le triplé fou de Tifany Huot-Marchand aux Mondiaux sur piste
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