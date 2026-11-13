Le géant américain du logiciel Microsoft, confronté à une panne mondiale de sa messagerie Outlook, a écarté vendredi l'hypothèse d'une action malveillante pour expliquer ce dysfonctionnement et affirmé percevoir de premiers "résultats positifs" en vue d'un retour à la normale.
Panne mondiale de la messagerie Outlook de Microsoft
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