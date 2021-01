AFP Video • 07/01/2021 à 15:59

L'Europe se trouve à un "point de bascule" dans le cours de la pandémie et "la science, la politique, la technologie et les valeurs doivent former un front uni" face à la circulation d'un nouveau variant plus contagieux du coronavirus, a déclaré jeudi 7 janvier le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).