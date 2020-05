Pandémie et Quarantaine : deux petits pumas nés dans un zoo au Mexique

AFP Video • 25/05/2020 à 18:48

Pandémie et Quarantaine sont deux bébés pumas, une espèce en voie de disparition, qui sont nés au Bio Zoo d'Afrique dans la ville mexicaine de Cordoba. Le propriétaire du zoo, Gonzalo Rodriguez, a décidé de donner aux petits des noms en référence à la pandémie mondiale qui au Mexique à fait plus de 7 000 décès et contaminé plus de 68 000 personnes.