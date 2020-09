France 24 • 28/09/2020 à 07:58

A la Une de la presse, ce lundi 28 septembre, le franchissement du cap symbolique du million de morts, dans la monde, dues au Covid-19. Les révélations du New York Times sur les déclarations fiscales de Donald Trump. Les combats meurtriers au Nagorny Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Du vélo. Et des claquettes-chaussettes.