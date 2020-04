Pandémie de Covid-19 : quelles conséquences économiques en Syrie ?

France 24 • 21/04/2020 à 11:09

Le coronavirus n'épargne pas les pays en guerre, parmi lesquels la Syrie. Certes, les cas officiellement comptabilisés ne dépassent pas quelques dizaines, à ce jour, mais le pays a mis en place des mesures de confinement. Et l'économie syrienne, déjà très affaiblie, doit affronter le virus, avec des conséquences sur l'emploi, le taux de change et la pauvreté. Les explications de Line Rifaï et de son invité, Jihad Yazigi, rédacteur en chef du site d'information économique "The Syria Report".