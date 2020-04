Pandémie de COVID-19 : Les afro-américains beaucoup plus touchés par le virus

France 24 • 20/04/2020 à 11:19

Les États-Unis sont désormais la nation du monde la plus durement touchée par le nouveau coronavirus. Mais au sein de la société américaine, il est un groupe social qui est beaucoup plus impacté que les autres : les afro-américains. En Louisiane, où la population noire représente 30% de la population totale, on sait que 70% du décompte des morts concernent les afro-américains. Pour comprendre cette inégalité profonde, nos reporters Fanny Allard et Kethevane Gorjestani se sont rendues à Baltimore dans la Maryland.