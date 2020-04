Pandémie de Covid-19 : Donald Trump suspend le financement de l'OMS

France 24 • 15/04/2020 à 10:36

Donald Trump a annoncé mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Les Etats-Unis étaient le premier bailleur de l'OMS avec plus de 400 millions de dollars par an.