Pandémie de coronavirus : quelles conséquences économiques en Afrique ?

France 24 • 31/03/2020 à 10:10

La pandémie de Covid-19 pèse lourdement sur les économies africaines, à travers la baisse des prix des matières premières, et en particulier du pétrole. La croissance devrait aussi subir les conséquences de l'effondrement du tourisme mondial, et de la multiplication des mesures de confinement, sur le continent. Les explications avec Line Rifaï et son invité, Mahmoud Harb, directeur des notations souveraines au sein de l'agence Fitch Ratings.