information fournie par AFP Video • 19/11/2021 à 09:04

Lahore, deuxième plus grande ville pakistanaise avec plus de 11 millions d'habitants, et capitale de la région du Pendjab (Est) près de la frontière avec l'Inde, est enveloppée d'une épaisse pollution atmosphérique. La ville figure régulièrement parmi les plus polluées au monde.