information fournie par AFP Video • 30/08/2022 à 17:49

La rivière Swat est sortie de son lit et a emporté avec elle ponts et infrastructures routières dans le Nord-ouest du Pakistan. Des dizaines de millions de Pakistanais sont affectés par les pluies de mousson tombées sans répit depuis juin, qui ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1.100 personnes. IMAGES