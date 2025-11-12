Au lendemain d'un attentat-suicide qui a fait au moins 12 morts à Islamabad, la capitale est placée sous haute sécurité et le gouvernement a promis d'agir contre une recrudescence d'attaques meurtrières.
Pakistan: Islamabad sous haute sécurité après un attentat-suicide
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro