Les Cap-Verdiens commencaient à voter dimanche pour élire leur nouveau président lors d'un scrutin où le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, fait figure de favori.
Ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle au Cap-Vert
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