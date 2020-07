Ouïghours: la Chine et des enseignes du textile critiquées sur les murs de Paris

AFP Video • 30/07/2020 à 10:43

N°1VZ5EDN°1VZ7VGN°1VZ91NUn pinceau, de la colle et des convictions: des membres du groupe des "colleuses" féministes se déploient dans Paris pour afficher leur opposition aux violences contre les Ouïghours, minorité musulmane de l'ouest de la Chine. Dans leur viseur l'ambassade de Chine et des multinationales du textile, dont certains habits seraient fabriqués dans des usines recourant au "travail forcé", selon un collectif de plus de 180 ONG.