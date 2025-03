information fournie par AFP Video • 19/03/2025 à 12:13

"J'attend de ce réquisitoire de la justice": Nicolas Hénin, journaliste et otage aux mains du groupe État islamique en Syrie en 2013, s'exprime avant le réquisitoire au procès de Mehdi Nemmouche et de ses coaccusés, soupçonnés d'avoir séquestré des journalistes et humanitaires occidentaux. SONORE