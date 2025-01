information fournie par AFP Video • 23/01/2025 à 19:24

"Emilia Perez" de Jacques Audiard récolte 13 nominations aux Oscars, devenant ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Cette odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain devance ainsi "Tigres et Dragons" (2000) et "Roma" (2018), qui détenaient précédemment ce record avec 10 nominations.