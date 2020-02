Oscar-2020 : l'Académie récompense les prodiges du Septième art

France 24 • 10/02/2020 à 13:22

L'incontournable cérémonie des Oscars récompense les meilleures productions cinématographiques de l'année, le dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Parmi les favoris : "Joker", "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "1917", et "Parasite", le premier film coréen jamais nommé.