En 2025, en France, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, laissant derrière elles des dizaines d'orphelins. Comment se relever après un tel drame ? Quel accompagnement pour aider ces enfants ? À la veille de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, Natacha Vesnitch a rencontré Cloé et Eva-Louise. La première avait 7 ans quand elle a vu son père tuer sa mère en l'immolant. Eva-Louise, elle, avait 20 ans. Sa mère a été tuée d'une balle dans le thorax.
Orphelins de féminicides, les victimes oubliées
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