Alors que les marchés financiers traversent une période de forte volatilité, le métal jaune connaît lui aussi une correction marquée après avoir atteint des sommets historiques. La hausse du dollar, les anticipations de politique monétaire et les besoins de liquidités de certains investisseurs ont pesé sur les cours de l'or. Reste à savoir si ce repli constitue une simple phase de correction ou s'il marque un changement plus durable pour un actif historiquement considéré comme une valeur refuge. L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, Ecorama du 23 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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