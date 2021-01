AFP Video • 18/01/2021 à 18:43

Brigitte Macron rend visite à des enfants hospitalisés à l'Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion dans les Yvelines, dans le cadre du lancement de la 32e opération Pièces jaunes, en présence du parrain de l'opération Didier Deschamps. "Ce sont des enfants qui ont énormément à nous dire, il faut les écouter, on peut les aider et on va le faire", déclare l'épouse du chef de l'Etat pendant la visite.