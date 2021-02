Opération de sauvetage après la rupture d'un glacier dans l'Himalaya

AFP Video • 08/02/2021 à 13:06

Des secouristes utilisent des pelleteuses pour dégager les débris d'un tunnel après une crue subite et mortelle suite à la rupture d'un glacier de l'Himalaya. Au moins 200 personnes sont portées disparues et 18 corps ont été retrouvés, a déclaré à la presse le Premier ministre de l'État de l'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat. La plupart des disparus travaillaient dans deux centrales électriques sur le barrage de Richiganga. Certains sont restés coincés dans deux tunnels obstrués par les flots, la boue et des rochers.