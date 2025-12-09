Une opération d'"ampleur" est lancée dans les quartiers Nord de Marseille avec 1.500 policiers déployés pour cibler en même temps 15 points de deal. "Ça participe à l'insécurité que je souhaite faire régner sur les points de deal", explique le nouveau préfet Jacques Witkowski.
Opération de police "d'ampleur" à Marseille, 15 points de deal visés
