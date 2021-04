AFP Video • 16/04/2021 à 11:39

Le directeur de l'Opéra de Paris Alexandre Neef annonce que le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel est nommé directeur musical de l'Opéra national pour les six prochaines saisons. Une décision "importante" pour "l'avenir" de l'institution et qui était attendue par "toutes les forces artistiques et par toute la maison".