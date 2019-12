Opep: manifestation avant une réunion du groupe à Vienne

AFP Video • 05/12/2019 à 11:14

IMAGES Des militants pour le climat se rassemblent devant le siège de l'OPEP à Vienne avant une réunion du groupe. Coincés entre croissance mondiale morose, stocks de pétrole abondants et cours toujours fragiles, l'Opep et ses partenaires, réunis à Vienne, n'excluent pas d'aller un cran plus loin dans leur réduction d'offre de brut pour soutenir les prix.