One Planet Summit: "protéger la nature" pour "prévenir de futures crises sanitaires" (Trudeau)

11/01/2021

SONORE Le Premier ministre canadien appelle la communauté internationale à "travailler ensemble afin de prévenir de futures crises sanitaires mondiales". S'exprimant à l'occasion du "One Planet Summit" organisé à Paris et consacré à la biodiversité, Justin assure que son pays "continuera de participer aux efforts internationaux de recherche sur la relation entre le recul de la nature et l'augmentation des risques de pandémie mondiale".