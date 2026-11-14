"On veut augmenter notre pouvoir de vivre et notre pouvoir de vivre, ça passe par la dignité" déclare l'un des coordinateurs des Gilets jaunes Benjamin Ball alors que la manifestation parisienne de l'"Acte V" du mouvement social se prépare.
"On veut augmenter notre pouvoir de vivre" déclarent les Gilets jaunes
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