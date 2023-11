"On respire du poison": les enfants de Delhi à bout de souffle

information fournie par AFP Video • 09/11/2023 à 20:33

De nombreux enfants de New Delhi, surtout en bas âge, souffrent de problèmes respiratoires avec l'arrivée depuis plusieurs jours d'un pic de pollution de l'air qui asphyxie la capitale indienne. Comme lui, tous les enfants dans cette salle spartiate des urgences peinent à respirer. Beaucoup souffrent d'asthme et de pneumonie. Ces affections augmentent avec les pics de pollution atmosphérique alimentée par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et du transport routier dans la mégapole de 30 millions d'habitants. N°342V62B